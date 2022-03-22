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شوبير عن الصفقات الجديدة للأهلى والزمالك: "ناس بتلاعب ناس".. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - كشف الاعلامى أحمد شوبير حقيقة إبرام قطبى الكرة المصرية الاهلى والزمالك لصفقات جديدة فى الوقت الراهن ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :"معلومة مؤكدة بنسبة 100% كل مايقال عن الجلسات والمفاوضات والصفقات لا أساس له من الصحة ، ناس بتلاعب ناس ، وفى أمور صعبة ".

وتابع شوبير:"لازم الأندية تبص لعناصر منتخب الشباب ، بدل من دفع دم القلب فى صفقات جديدة ، مثلا زياد طارق ومحمد مغربى يكسروا الدنيا فى الاهلى ، والزمالك عندهم شوية أشبال تحفة ، والاسماعيلى كان عنده فرقة 99 من سنتين رائعين".

ويضيف شوبير:" الأسعار ولعت حالياً ولازم نفكر فى الشباب ، وحالياً مفيش مفاوضات أجريت مع الاهلى والزمالك بشأن أى لاعب ، فى لاعيبة مش طايقة نفسها وفى أندية عايزة لاعيبها لكن مفيش صفقة تمت بشكل نهائى أو حتى مفاوضات".

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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