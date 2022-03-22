شكرا لقرائتكم خبر عن قياسات بدنية تنتظر نجوم الأهلى فى أول تدريب بعد نهاية الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى إخضاع لاعبيه لقياسات بدنية فى أول تدريب، والمقرر له 27 مارس الجارى على استاد مختار التتش بعد نهاية الإجازة التى حصل عليها اللاعبون، وذلك للوقوف على حالة كل لاعب قبل المباراة المرتقبة أمام الهلال السودانى بالجولة الاخيرة لدور المجموعات بدورى الأبطال الأفريقى.

ومنح الجهاز الفنى للنادى الأهلى اللاعبين راحة 8 أيام بعد انتهاء مباراة المريخ السودانى، التى أقيمت باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، والتي حسمها المارد الأحمر بثلاثية مقابل هدف، واستغل الجهاز الفني للفريق فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية التي يخوض خلالها المنتخب الوطنى لقائى السنغال الحاسمين لبطاقة الوصول إلى مونديال 2022، ومنح اللاعبين راحة للتخلص من الإجهاد بسبب مشاركات الفريق في بطولتي الدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا، على أن يبدأ أول تجمع للفريق يوم 27 من الشهر الجارى.

وجه الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى بالنادى الأهلى، رسالة تحذير شديد اللهجة للاعبى فريقه غير الدوليين من خطورة التواجد فى التجمعات والأفراح والمناسبات الاجتماعية، خوفا من إصابتهم بفيروس كورونا، وزيادة معاناة الفريق الذى يرتبط بتحديات صعبة عقب نهاية فترة توقف الدوري بسبب مباراتى مصر والسنغال، سواء على الصعيد الأفريقى بمواجهة الهلال السودانى الحاسمة فى الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى أو لقاءات الدوري التى تبدأ بمواجهة الاتحاد السكندرى.

وحرص أبو عبلة على تعميم التعليمات والإرشادات الطبية من جديد، فى إطار الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.