شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم يطبق نظام اليوم الكامل فى الإسماعيلى خلال توقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر حمد إبراهيم المدير الفنى للنادى الإسماعيلى تطبيق نظام "اليوم الكامل" فى تدريب لاعبى فريقه للارتقاء بالنواحى الفنية والبدنية للاعبين ضمن خطة النهوض بالدراويش، وتقديم مستوى مغاير مع عودة مسابقة الدورى التى يستهلها الفريق الأصفر بمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها 13 أبريل المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية فى الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويأتى ذلك القرار ضمن خطة الجهاز الفنى للفريق سعيًا للنهوض بالجانب البدنى للاعبين خلال فترة التوقف الحالية ضمن الأجندة الدولية.

ويخوض منتخب مصر مواجهتين من العيار الثقيل أمام نظيره السنغالى يومى 25 و29 مارس الجارى ضمن المرحلة الختامية من التصفيات المؤهلة لنهائيات مونديال قطر 2022.

وبدأ الإسماعيلى فى استعادة نغمة الانتصارات بآخر مباراتين بعد إقصاء بتروجيت من كأس مصر بركلات الترجيح والفوز على الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدفًا فى إطار منافسات الأسبوع الـ13 من عمر منافسات مسابقة الدورى العام.