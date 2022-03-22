شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر والسنغال فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المنتخب الوطنى بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، لخوض تحدٍ جديد، عندما يستضيف نظيره منتخب السنغال، فى اللقاء الذى يجمع المنتخبين بمنافسات الدور الفاصل والمؤهل لكأس العالم 2022، وتعد المباراة بمثابة قمة كروية أفريقية، خاصة أن المنتخبين تواجها فى فبراير الماضى بنهائى أمم أفريقيا التى أقيمت بالكاميرون وتوج بها منتخب السنغال.

موعد مباراة مصر والسنغال

تقام مباراة مصر والسنغال فى تمام التاسعة مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولى فى حضور 60 ألف متفرج، بينما تحدد موعد مباراة الإياب يوم الثلاثاء 29 مارس فى السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد ديامنياديو الأوليمبى.

موعد مباراة مصر والسنغال .. قائمة الفراعنة

كشف كيروش عن قائمة منتخب مصر التى تستعد لمواجهة السنغال، حيث ضمت 23 لاعبا، من بينهم 3 حراس مرمى، بالإضافة إلى 8 لاعبين فى خط الدفاع، و6 في خط الوسط، ومثلهم فى خط الهجوم.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوى - محمد أبوجبل - محمد صبحى.

خط الدفاع: عمر جابر - عمر كمال - محمود حمدى "الونش" - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمود علاء - أيمن أشرف - أحمد فتوح.

خط الوسط: حمدى فتحى - نبيل عماد دونجا - عمرو السولية - إمام عاشور - محمد الننى - محمد مجدى "قفشة".

خط الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجيه" - عمر مرموش - أحمد سيد "زيزو" - مصطفى محمد - مروان حمدى.

موعد مباراة مصر والسنغال .. الغيابات والوجوه الجديدة

شهدت القائمة العديد من المفاجآت، أبرزها استبعاد محمد شريف، مهاجم الأهلى رغم انضمامه إلى قائمة "الفراعنة" في بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة، وكذلك نبيل عماد "دونجا"، لاعب وسط بيراميدز، ليحل بدلا من مهند لاشين، وضم المدرب البرتغالى محمد مجدى "أفشة"، لاعب الأهلى، رغم غيابه عن بطولة كأس أمم أفريقيا أيضا، كما ضم ياسر إبراهيم مدافع الأهلي، وعمر جابر ظهير بيراميدز، لتعويض غياب الثنائي أحمد حجازى ومحمد هانى للإصابة.

موعد مباراة مصر والسنغال .. أسعار التذاكر

تحددت أسعار تذاكر مباراة منتخب مصر والسنغال على النحو التالى: سعر تذكرة المقصورة بـ2000 جنيه، الدرجة الأولى 600 جنيه، الدرجة الأولى العلوى 400 جنيه، الدرجة الثانية 250 جنيهاً، الدرجة الثالثة 100 جنيه.