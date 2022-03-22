شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أحمد منصور يسعى لتحقيق حلم ارتداء القميص الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد أحمد أيمن منصور، لاعب فريق بيراميدز، إلى الصورة؛ لتحقيق حلم ارتداء قميص نادى الزمالك مجددا فى تدعيمات القلعة البيضاء بالصيف المقبل.

ويطمح منصور بقوة إلى ارتداء قميص الزمالك على نهج والده نجم الأبيض السابق، أيمن منصور، خاصة أن هذه المفاوضات مستمرة منذ الموسم الماضى، إلا أن اللاعب يتمسك باللعب لناد جماهيرى بعد صقل خبراته فى الدورى الممتاز.

اقترب أحمد أيمن منصور، مدافع بيراميدز، من تدعيم دفاعات الزمالك فى الصيف بناء على رؤية لجنة الكرة، فى ظل المستوى الفنى للاعب خلال المواسم الماضية.

ويسعى مجلس إدارة الزمالك إلى تدعيم الخط الخلفى بمدافعين سوبر، فى ظل المستوى الفنى المتلااجع الذى يعيشه مدافعو الفريق خلال الفترة الحالية، وتسبب فى خرج من دورى أبطال أفريقيا من دور المجموعات بعد الهزيمة ذهابا وإيابا.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب أحمد أيمن منصور فى الصور التالية: