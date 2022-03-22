عائدون للمونديال... صلاح لمصراوي: الشناوي الأنسب لحراسة مرمى المنتخب أمام السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر:

تحدث المدير الفني السابق للزمالك محمد صلاح، عن وجهة نظره في التشكيل الأنسب لمنتخب مصر خلال مواجهتى السنغال الحاسمتين بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتين أمام نظيره السنغالي، الأولى ستقام باستاد القاهرة يوم الجمعة المقبل الموافق 25 مارس الجاري، على أن يحل ضيفا في داكا عاصمة السنغال يوم 29 من نفس الشهر.

ويرى صلاح أن محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، أفضل من أبو جبل خلال هذه الفترة لحماية عرين الفراعنة أمام أسود التيرانجا، فضلا عن اقتناع كارلوس كيرورش مدرب المنتخب به.

وفضل صلاح أن يبدأ كيروش باللاعب ياسر إبراهيم في خط الدفاع، على أن يتواجد محمد مجدي أفشة أمام لاعبي الوسط محمد النني وعمرو السولية.

واختار صلاح التشكيل الأفضل من وجهة نظره على النحو التالي.

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: عمر كمال، أحمد فتوح ، محمود حمدي الونش، ياسر ابراهيم.

خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد.