فراس عيفية لمصراوي: سيف الجزيري مثلي الأعلى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد شاكر

أكد التونسي فراس عيفية، نجم فريق إيسترن كومباني، أنه يتخذ من سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك مثلا أعلى، وأنه كان أحد أسباب انتقاله إلى الدوري المصري.

الخليج 365 أجرى حوارا مع عيفية للحديث عن احترافه في مصر، وطموحات إيسترن كومباني في الفترة المقبلة.

سبب رحيلك عن النجم الساحلي؟

لم أحصل على فرصة مع النجم ولم أجد مساحة لكي أعبر عن نفسي هناك، كما تم استبعادي من القائمة الأفريقية.

وكيلي تحدث معي بشأن اللعب في مصر مع إيسترن كومباني، رحبت بالعرض وانتقلت للفريق على سبيل الإعارة مع بند الشراء، ثم فعّل النادي هذا ووقعت عقدا يمتد 4 مواسم، أنا سعيد للغاية لأنني مستمر في مصر.

هل تخشى هبوط إيسترن؟ وهل تتقبل اللعب معه بالدرجة الثانية؟

إيسترن لن يهبط، كلنا نقاتل من أجل الفريق وسوف نستمر في الدوري الممتاز باذن الله.

سبب اختيارك الدوري المصري بالتحديد؟

بكل صراحة أسير على خطى سيف الدين الجزيري، كان بعيدا عن منتخب تونس وعندما انتقل للدوري المصري نجح في التألق وانضم بعدها للمنتخب.

الدوري المصري قوي والجميع يشاهده، وأنا أتمنى أن أسير على نفس نهج الجزيري، فهو الآن مثل أعلى لنا في تونس ونحب أن نسير على خطاه.

من يعجبك بالدوري المصري؟

محمد مجدي "أفشة" لاعب مهاري حريف وله، وأحمد سيد "زيزو" أيضا لاعب مميز جدا.

لا يوجد خلاف على محمد صلاح، فهو معشوق الجميع.

سبب انسجامك السريع في مصر؟

شعرت أنني فرد من العائلة هنا، عاملوني بكل حب، فضلا عن أن البلدين قريبين من بعضهما في كل شيء.

أصعب ما واجهك في مصر؟

بكل صراحة كانت هناك بعض الكلمات لا أفهمها في البداية، ولكن الآن تأقلمت مع اللهجة في مصر.

ويكمل ضاحكا: "أيضا الزحام في الشوارع شديد هنا".

ما هو سبب تألقك السريع مع إيسترن؟

ألعب بجانب لاعبين يشعرون بالمسئولية، وأصب كامل تركيزي في الملعب لكي أظهر بشكل جيد.

تشجع الأهلي أم الزمالك؟

يرد ضاحكا "سؤال صعب جدا لا أستطيع الإجابة عليه".