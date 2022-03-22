تعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الثلاثاء 22 مارس/ آذار 2022، بعض المباريات في المسابقات العربية خلال فترة التوقف الدولي الحالية للمنتخبات.



ومن المنتظر أن تشهد فترة التوقف الدولي المقبلة مواجهات مثيرة في تصفيات كأس العالم 2022 في كل قارات العالم، سيتحدد على أثرها معظم المنتخبات المتأهلة للمونديال.

يواجه فريق هلال شلغوم العيد، نظيره وفاق سطيف في مباراة مؤجلة من الجولة رقم 18 لمسابقة الدوري الجزائري.

وتنطلق المباراة في الساعة الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساء بتوقيت أبوظبي والثالثة مساء بتوقيت القاهرة.

وتبث مباراة هلال شلغوم العيد ووفاق سطيف عبر قناة الجزائرية الثالثة على الهواء مباشرة.

يلعب فريق الهلال ضد نظيره حي الوادي نيالا في الجولة الـ13 من الدوري السوداني.

وحدد الاتحاد السوداني لكرة القدم الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت الخرطوم والسابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، موعدا لبداية المباراة.

وأبرمت القناة السودانية تعاقدها مؤخرا لنقل البطولة بشكل رسمي، حيث من المنتظر أن تنقل مباراة المريخ على الهواء.

يخوض فريق الخالدية مواجهة صعبة ضد نظيره الأهلي في المرحلة الخامسة من كأس الاتحاد البحريني.

المباراة تنطلق في الساعة 6.10 مساء بتوقيت مكة المكرمة والمنامة والساعة 7.10 مساء بتوقيت أبوظبي.

هذه المباراة بين الخالدية والأهلي يتوقع أن تبث تلفزيونيا عبر قناة البحرين.

وفي مباراة أخرى من نفس المرحلة ببطولة كأس الاتحاد البحريني، يلتقي فريق النجمة، مع نظيره الاتفاق

وينتظر أن يكون موعد المباراة في الساعة 6.10 مساء بتوقيت مكة المكرمة والمنامة والساعة 7.10 مساء بتوقيت أبوظبي.

ويتوقع أيضا أن تبث مباراة النجمة والاتفاق تلفزيونيا عبر قناة البحرين.