شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤجل ملف تجديد عقد رزاق سيسيه انتظارا لتقييم فيريرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو نادى الزمالك تأجيل التفاوض مع الإيفوارى رزاق سيسيه، صانع ألعاب ومهاجم الفريق، على تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، والذى سينتهى بنهاية الموسم الجارى، ما يمنحه أحقية التوقيع لأى نادٍ آخر خلال الفترة الحالية، حيث تم تأجيل الأمر لحين إبداء البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق رآيه فى اللاعب ومستواه ومدى احتياج الزمالك لخدماته.

ومنذ أن عاد سيسيه من الإعارة من أجل تدعيم صفوف الزمالك في ظل عقوبة إيقاف القيد للقلعة البيضاء، لعب سيسه 4 مواجهات في بطولة الدورى و3 فى دورى أبطال أفريقيا دون أن يسجل أن أهداف.

وينتظر الخواجة البرتغالى منح اللاعب فرصة حقيقية حتى يتمكن من الحكم عليه قبل منح الإدارة الإشارة الخضراء بالتفاوض على رحيله أو خروجه علي سبيل الإعارة من جديد.

وفى سياق متصل، وعد المدرب محمد عواد حارس مرمى الفريق بالحصول على فرصة المشاركة الأساسية خلال الفترة المقبلة، مشيدًا بإمكانيات الحارس وأنه منافس قوى على المركز.

وأكد فيريرا لمحمد عواد أنه سيحصل على فرصة حقيقية للمشاركة مع الزمالك المرحلة المقبلة، خاصة أنه حارس يمتلك خبرات كبيرة، موضحًا أن الدفع بمحمد أبو جبل وجميع الدوليين فى مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي كانت من أجل التقييم وكذلك المنتخب الوطني.