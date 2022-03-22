شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحذر لاعبيه من اختراق الإجراءات الاحترازية لكورونا خلال الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى بالنادى الاهلى، رسالة تحذير شديد اللهجة للاعبى فريقه غير الدوليين من خطورة التواجد فى التجمعات والأفراح والمناسبات الاجتماعية، خوفا من إصابتهم بفيروس كورونا، وزيادة معاناة الفريق الذى يرتبط بتحديات صعبة عقب نهاية فترة توقف الدوري بسبب مباراتى مصر والسنغال، سواء على الصعيد الافريقى بمواجهة الهلال السودانى الحاسمة فى الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى أو لقاءات الدوري التى تبدأ بمواجهة الاتحاد السكندرى.

وحرص أبو عبلة على تعميم التعليمات والإرشادات الطبية من جديد، فى إطار الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

ومنح الجهاز الفني للنادى الأهلي اللاعبين راحة 8 أيام بعد انتهاء مباراة المريخ السوداني، التي أقيمت باستاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والتي حسمها المارد الأحمر بثلاثية مقابل هدف ، واستغل الجهاز الفني للفريق فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية التي يخوض خلالها المنتخب الوطني لقاءي السنغال الحاسمين لبطاقة الوصول إلى مونديال 2022، ومنح اللاعبين راحة للتخلص من الإجهاد بسبب مشاركات الفريق في بطولتي الدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا، على أن يبدأ أول تجمع للفريق يوم 27 من الشهر الجاري.