شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق بطولة العالم للخماسي الحديث ومؤتمر صحفى لإعلان التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الاتحاد المصرى للخماسي الحديث، برئاسة المهندس شريف العريان، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الثلاثاء بإحدى الجامعات بالقاهرة الجديدة لكشف تفاصيل بطولة كأس العالم المقرر إقامتها خلال الفترة من 22 حتى 27 مارس الجارى بملاعب إحدى الجامعات بالقاهرة.

ويعقد المؤتمر الصحفي، فى الخامسة والنصف مساءً، بعد انتهاء تصفيات اليوم الأول من البطولة، بحضور دكتور كلاوس شومان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري وممثلي الاتحاد الدولي، واللجنة الأولمبية المصرية وبعض اللاعبين والمدربين.