شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يصرف اليوم مكافآت الصعود فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصرف مجلس إدارة نادي سموحة، برئاسة المهندس وليد عرفات، غدا الثلاثاء، مكافآت للاعبين بعد الفوز على فريق دمنهور فى دور الـ 32 ببطولة كأس مصر الجمعة الماضى، والتأهل لدور الـ 16 بالبطولة.

ويستأنف فريق سموحة تدريبات الجماعية غداً الثلاثاء، تحت قيادة أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة، استعداداً لمواجهة بيراميدز يوم 13 أبريل المقبل في بطولة الدورى.

ومنح أحمد سامي، المدير الفني للفريق، راحة 3 أيام للاعبي الفريق، عقب الفوز على دمنهور، الناشط في دوري القسم الثاني، بنتيجة (3-1) يوم الجمعة الماضي في استاد المكس بالإسكندرية ضمن دور الـ32 من كأس مصر.

وسجل ثلاثية سموحة كل من: النيجيري صديق أوجولا في الدقيقة 24، والغيني إيليا سيلا في الدقيقة 37، والنيجيري أبوبكر ليادي في الدقيقة 90+3،

وأحرز علي بوسكار هدف دمنهور في الدقيقة 41 من اللقاء، الذي شهد حالة طرد في صفوف الفريق القادم من محافظة البحيرة.

وكان سموحة قد تلقى هزيمة عريضة أمام فيوتشر (0-4)، في آخر مباراة له بالدوري الممتاز.

وما زالت تتبقى 5 مواجهات في دور الـ32، تجمع بين كل من: الزمالك والداخلية، والأهلي والمصري بالسلوم، والمصري والمنصورة، وبيراميدز ولافيينا، وفيوتشر ومنتخب السويس.