شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه الأفضل والننى الأقل.. ماذا قدم 5 محترفين بعد خسارة نهائي أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحمل خمسة فراعنة محترفين أحلام المصريين فى الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم، بعدما وقع عليهم اختيار الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، وهم محمد صلاح لاعب ليفربول، ومحمود تريزيجيه لاعب باشاك شهير التركي، ومحمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، ومصطفى محمد لاعب جلطة سراي التركي، وعمر مرموش لاعب شتوتجارت الألماني.

محمد صلاح واصل تقديم مستوياته المعهودة بعد خسارة أمم أفريقيا، حيث واصل اللاعب، الذي سجل 28 هدفا وصنع 10 آخرين فىمختلف البطولات هذا الموسم، تقديم مستويات مبهرة وتخلص من أحزان خسارة اللقب الأفريقي أمام السنغال حيث سجل هدفا حاسما أمام أنتر ميلان في دوري الأبطال الأوروبي وفي الدوري تمكن من تسجيل أربعة أهداف وصناعة هدف آخر.

أما محمود حسن تريزيجيه فعاش أفضل أوقاته بعد رحيله على سبيل الإعارة من أستون فيلا إلى باشاك شهير التركي عقب أمم أفريقيا مباشرة، حيث لعب 7 مباريات فقط نجح خلالها فى تسجيل خمسة أهداف وصناعة هدف وحيد.

على العكس تماماً، استمر غياب محمد النني عن المشاركات مع أرسنال بعد بطولة الأمم الأفريقية، حيث لم يشارك اللاعب في أي مباراة مع الجانرز، واجمالا شارك في 10 مباريات فقط هذا الموسم لم يصنع أو يسجل فيها أى أهداف.

مصطفى محمد كان على غير العادة بعد تراجع مستواه عقب خسارة نهائي أفريقيا، حيث سجل البلدوزر هدفا وحيدا وساهم فى صناعة أربعة أهداف لزملائه، أما عمر مرموش فـ سجل هدفا وصنع آخر مع فريقه الألماني، فهل يحمل هؤلاء الفراعنة الخمسة أحلام المصريين صوب العرس العالمي في قطر نهاية هذا العام؟!