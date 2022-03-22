حقيقة عودة كهربا للأهلي.. وحقيقة رفض موسيماني طلب لجنة التخطيط

الشارقة - اميمة ياسر - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن أن بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء، قد رفض اقتراح لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، بشأن عودة محمود كهربا من جديد لصفوف الفريق الأحمر، في الموسم المقبل بعد نهاية إعارته لنادي هاتاي سبور التركي، وذلك لمنحه فرصة جديدة لإثبات نفسه، وهو عكس رغبة موسيماني، الذي يفضل الاكتفاء لاعبيه الحاليين في مركز الجناح واستمرار إعارة كهربا.



وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع «الوطن سبورت»، إن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، قد عرضت على مجلس الإدارة، والمدير الفني بيتسو موسيماني، اقتراح بعودة كهربا لتدعيم صفوف الفريق في الصيف المقبل، خاصة أن اللاعب لم يستفد من الإعارة في ظل قارة مشاركاته مع نادي هاتاي سبور.

وأوضح المصدر، أن إدارة التخطيط ترى أهمية عودة كهربا، نظراً لتذبذب مستوى بعض اللاعبين وعلى رأسهم حسين الشحات، الذي ترغب إدارة التخطيط في رحيله عن صفوف الفريق، وبيعه لأحد الأندية الخليجية التي تريد التعاقد معه بمبلغ مادي ضخم، لاستغلال هذا المقابل في التعاقد مع لاعبين لتلبية طلبات موسيماني في مراكز آخرى.

ولعب كهربا 8 مباريات مع نادي هاتاي سبور بمسابقتي الدوري وكأس تركيا، ولم يسجل أي هدف حتى الآن منذ إعارته في الشتاء الماضي خلال شهر يناير، وكانت معظم مشاركاته كبديل وليس أساسي، ولدقائق قليلة مما أثار غضب لجنة التخطيط نظراً لاحتياج اللاعب للمشاركة من أجل إثبات نفسه، أو على الأقل تسويقه وبيعه لنادي آخر.

وأشار المصدر إلى أن موسيماني يرفض عودة كهربا، متعللاً بكثرة مشاكله خلال فترة تواجده مع الفريق الأحمر، والتي أدت لتوقيع عدة عقوبات عليه.

وأوضح المصدر أن موسيماني أكد لإدارة القلعة الحمراء عدم حاجته لجناح جديد في ظل وجود عدة لاعبين مثل أحمد عبد القادر الذي حجز مقعداً ثابتاً في أفكار موسيماني كجناح أيسر بعد تألقه بالإضافة إلى بيرسي تاو، لويس ميكسيوني، حسين الشحات وطاهر محمد طاهر.