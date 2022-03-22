شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق سموحة تدريبات الجماعية اليوم، الثلاثاء، تحت قيادة أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة، استعدادا لمواجهة بيراميدز يوم 13 أبريل المقبل فى بطولة الدوري.

ومنح أحمد سامي المدير الفني للفريق راحة 3 أيام للاعبي الفريق، عقب الفوز على دمنهور، الذى يلعب فى دوري القسم الثاني، بنتيجة (3-1) يوم الجمعة الماضي فى استاد المكس بالإسكندرية، ضمن دور الـ32 من كأس مصر.

وسجل ثلاثية سموحة كل من: النيجيري صديق أوجولا في الدقيقة 24، والغيني إيليا سيلا في الدقيقة 37، والنيجيري أبوبكر ليادي في الدقيقة 90+3،

وأحرز علي بوسكار هدف دمنهور في الدقيقة 41 من اللقاء، الذي شهد حالة طرد في صفوف الفريق القادم من محافظة البحيرة.

وكان سموحة قد تلقى هزيمة عريضة أمام فيوتشر (0-4)، في آخر مباراة له بالدوري الممتاز.

وما زالت تتبقى 5 مواجهات في دور الـ32، تجمع بين كل من: الزمالك والداخلية، والأهلي والمصري بالسلوم، والمصري والمنصورة، وبيراميدز ولافيينا، وفيوتشر ومنتخب السويس.