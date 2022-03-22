شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يواصل الاستعداد لمواجهة الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض نادى إيسترن كومبانى، تحت قيادة علاء عبد العال، تدريباته اليوم، الثلاثاء، استعدادا لمواجهة النادى الأهلى في إطار الأسبوع الرابع عشر والمقرر لها 12 أبريل المقبل.

وعاد الفريق إلى التدريبات أمس، الاثنين، بعد إجازة 3 أيام بعد مواجهة طلائع الجيش في الأسبوع الثالث عشر من الدورى والتي أقيمت الخميس الماضى وانتهت بالتعادل السلبى.

ومنح علاء عبد العال اللاعبين راحة 3 أيام "الجمعة والسبت والأحد" بعد توقف الدورى نظرا لانشغال المنتخب بمباراتى السنغال الفاصلتين المقرر لهما 25 و29 مارس الجارى المؤهلتين لكأس العالم 2022 في قطر.

وشارك اللاعبون في التدريبات بشكل خفيف في بداية الاستعداد لمواجهة النادى الأهلى في الأسبوع الرابع عشر والمقرر لها 12 أبريل المقبل، في مباراة صعبة على الفريق والتي يأمل علاء عبد العال في الخروج بنتيجة إيجابية تساعده في الخروج من منطقة الخطر.

ويحتل نادى إيسترن كومبانى المركز السادس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 10 نقاط، جمعها من 13 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 4 مواجهات وخسر 7 مباريات، سجل لاعبوه 9 أهداف واستقبل 23 هدفا.

وحسم التعادل السلبى نتيجة آخر مباراة لإيسترن كومبانى مع طلائع الجيش التى جمعتهما الخميس الماضى باستاد بتروسبوت ضمن لقاءات الجولة الـ13 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت أحداث المباراة سجال بين لاعبى الفريقين، حيث جاءت محاولات فريق إيسترن كومبانى عن طريق الثنائى التونسى فراس بن عيفية وأحمد قفة، بينما جاء فرص فريق طلائع الجيش عن طريق الثنائى أحمد سمير والنيجيرى فيكتورى بنينيانجبا.