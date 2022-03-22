شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عبد الرحمن: كيروش يراعي هدوء أوضة اللبس في اختياراته للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى عادل عبد الرحمن، نجم النادي الأهلي والمنتخب سابقا، أن كيروش لديه قناعات تجاه بعض اللاعبين، وسيتم ضمهم مهما كان مستواهم، موضحا أن هذا هو توجه أي مدير فني يعمل بالمنتخبات.

وقال عبد الرحمن في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس مع الإعلامي محمد شبانة المُذاع على فضائية ETC: "كيروش يتميز بأنه لديه فكر واضح ومحدد ولا يتأثر بآراء أحد؛ لأن المدرب لو شخصيته أقل قوة من كيروش طبيعي أن يستجيب لمطالب ضم محمد شريف لقائمة المنتخب".

وأضاف نجم الأهلي والمنتخب السابق: "كيروش يُقدِّر إمكانيات مروان حمدي على الرغم من أنه لا يشارك أساسيا، لكنه يرى في اللاعب البديل الأنسب لمصطفى محمد، وأعتقد أن كيروش يراعي في اختياراته نشر الهدوء في غرفة اللبس، اللاعب الذى لا يسبب مشكلة للمدرب في غرفة ملابس اللاعبين سيتم ضمه".

وأتم عادل عبد الرحمن تصريحاته: "كيروش لديه صلاحيات كاملة في اختيار القائمة، نحن نحكم على النتيجة وليس الاختيارات، واختيار الوجوه الجديدة يخدم مصلحة المدرب في اتجاهين وهو فكر احترافي، حيث إنه إذا خسر يبرر الخسارة بالعناصر الجديدة، وإذا كسب يتباهى بتكوين جيل جديد".

وأعلن البرتغالى كيروش ، المدير الفنى لمنتخب مصر، قائمة المنتخب التى ستخوض مباراتى السنغال، المقرر لهما 25 و29 مارس الجارى ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، وشهدت القائمة انضمام محمد مجدى أفشة وعمر جابر ونبيل دونجا ومروان حمدى، وجاءت قائمة المنتخب التى ستواجه السنغال على النحو التالى: