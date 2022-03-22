شكرا لقرائتكم خبر عن فراس عيفية: إيسترن كومباني لن يهبط للقسم الثاني.. وبيعجبني أفشة وزيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد فراس عيفية، لاعب إيسترن كومباني، أن فريقه لن يهبط للقسم الثاني هذا الموسم، مشيرًا إلى أن علاء عبد العال، المدير الفني، أحدث ثورة في صفوف الفريق.

وأضاف لاعب إيسترن كومباني، خلال تصريحات تليفزيونية، أن علاء عبد العال وظّف كل لاعب في مكانه، وهناك انسجام بين اللاعبين، موضحًا أن عقده مع إيسترن كومباني مدته 4 مواسم ونصف الموسم.

وكشف أنه أخذ برأي زياد بو غطاس وهيثم الجويني قبل اللعب في الدوري المصري والثنائي شجعاه على القرار.

وأشار فراس عيفية، إلى أنه لم يحصل على فرصته مع النجم الساحلي، وتغيير الجهاز الفني أثّر أيضًا، لافتا إلى أنه علم بحتمية رحيله بعد عدم قيده في القائمة الأفريقية.

وكشف لاعب إيسترن كومبانى أنه يعجبه أداء أكثر من لاعب في الدوري المصري، مثل محمد مجدي أفشة وعلي معلول ثنائي الأهلي، وأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، موضحًا أن مثله الأعلى البرتغالي كريستيانو رونالدو.