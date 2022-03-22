شكرا لقرائتكم خبر عن بيج رامى: ممارسة رياضة كمال الأجسام "مش مكلفة".. ومصر تملك 40 لاعبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ممدوح السبيعي الملقب بـ"بيج رامي" بطل رياضة كمال الأجسام، أن ممارسة رياضة كمال الأجسام ليست مكلفة في البدايات. وقال بيج رامي، في تصريحات تليفزيونية: "الألعاب الفردية تحتاج عقلية خاصة، تحفز نفسك دائما، لتكون الأفضل في كل بطولة". وأضاف بيج رامي أن بطولة مستر أولمبيا دائما خارج التفكير، لذلك كنت أريد المشاركة فيها والتتويج بها لأكون مميزا، وممارسة رياضة كمال الأجسام ليس مكلفا في البدايات، الأمور تدرج مع الفوز والانتصار، حتى نصل إلى أفضل شئ، ولكني لا أريد إحباط من يمارس كمال الأجسام، الأمر ليس مكلفا في البداية". وتابع بيج رامى: "الناس كلها كانت بتشوف بيج رامي حالة من الصعب إنها تحصل جوا مصر، الفكرة في الإرادة، الإصرار أهم من الموهبة، وعلى مدار التاريخ الأساطير الإصرار سر تفوقهم، في 2020 كنت عايز أثبت للناس إني أقدر أفوز بمستر أولمبيا والإعداد من مصر وكان في 5 شاركوا في مستر أولمبيا بعد تتويجي صدقوا حلمهم، مصر تملك 40 لاعبا يحلمون بالتتويج بلقب مستر أولمبيا".

وتحدث عن بداياته في رياضة كمال الأجسام، مشددا على أنه قرر منذ الصغر أن يكون متفوقا في مجال معين، قائلا: "عندي قناعة بأن كل الرياضيين في الألعاب الفردية لديهم دوافع منذ الصغر، كل يوم لديه صراع نفسي، لتقديم الأفضل مستعينا بإرادته، والأمر لم يكن سهلا، وأعلم أن البدايات دوما ما تكون صعبة".

وأضاف بيج رامى: "كنت مقررا من البداية بأنني أريد أن أكون متميزا في مجال معين، ووجدت أن رياضة كمال الأجسام الأنسب لذلك، وقمت بتجربة العديد من الرياضات الأخرى، ولكن التفوق جاء في رياضة كمال الأجسام، والإرادة مهمة دائما لأي لاعب يمارس رياضة فردية".

وطالب "بيج رامي" بطل رياضة كمال الأجسام بضرورة تدشين حملات توعية من جانب وزارة الشباب والرياضة لرقابة الأندية وصالات الجيم، وقال: "لا بد من التدرج في النجاح وعدم اليأس، ولا بد من أن يكون هناك متخصص على من يريد النجاح في رياضة كمال الأجسام، ولا بد من وجود حملات توعية من جانب وزارة الشباب والرياضة، والجزء الرقابي مهم للغاية، ورقابة الأندية الصحية وصالات الجيم".

وختم بطل كمال الأجسام: "لدينا في مصر العديد من اللاعبين المميزين القادرين على الظهور بشكل مميز وتشريف اسم مصر".