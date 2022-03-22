غياب الأهلي والزمالك.. كاف يعلن عن التشكيل المثالي للجولة الخامسة من دوري الأبطال

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن التشكيل المثالي للجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا؛ وسط غياب للاعبي الأهلي والزمالك.

وشهدت منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات فوز الأهلي أمام المريخ السوداني بنتيجة 3-1، فيما تعادل الزمالك أمام بترو أتلتيكو سلبيًا.

وكان الفارس الأبيض قد فشل في تحقيق أي فوز له في مجموعته بالبطولة القارية، مما أدى إلى فشله في التأهل لربع نهائي أبطال إفريقيا.

وفي المقابل يحتاج الأهلي للفوز أو التعادل أمام الهلال السوداني في الجولة السادسة والختامية من المجموعة الأولى للتأهل إلى ربع النهائي.

تشكيل الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: أحمد عبد القادر (شباب بلوزداد).

خط الدفاع: مورينا (صن داونز)، سفيان بوشار (شباب بلوزداد)، عبد القادر بدران (الترجي)، إلياس أحداد (الرجاء).



خط الوسط: موكوينا (صن داونز)، غيلان شعلالي (الترجي)، أكرم جحنيط (وفاق سطيف).



خط الهجوم: حميد أحداد (الرجاء)، كينجسلاي إيدو (الترجي)، رياض بنعيد (وفاق سطيف).