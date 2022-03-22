هادي خشبة: هذا اللاعب مفتاح فوز منتخب أمام السنغال.. وهذه رسالتي للاعبين وكيروش.. ويكشف توقعاته لتشكيل المنتخب

الشارقة - اميمة ياسر - أكد هادي خشبة نجم النادي الأهلي السابق، أن محمد مجدي أفشة يجب أن يكون له دور في مواجهة منتخب مصر ضد السنغال.

ونصح المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، بالدفع بصانع ألعاب الأهلي بصفة أساسية في تشكيل الفراعنة ضد أسود التيرانجا، خلال المواجهة المرتقبة بذهاب التصفيات الأفريقي المؤهلة لكأس العالم، المقرر إقامته على ستاد القاهرة الدولي، يوم 25 مارس الجاري.

وقال هادي خشبة في تصريحات عبر برنامج في التمانيات الإذاعي على راديو «إنيرجي إف إم»: «يجب على كيروش مفاجأة منتخب السنغال من خلال الدفع بـ أفشة في التشكيل الأساسي، وتغيير طريقة اللعب إلى 4-2-3-1، بالاعتماد على صانع ألعاب للضغط على دفاع السنغال».

وأضاف: «محتاجين نسجل بدري، ونستغل الضغط الجماهيري ونضغط على السنغال منذ بداية اللقاء، لدفعهم لارتباك الأخطاء والهفوات الدفاعية، واستغلالها من خلال الزيادة الهجومية، وتواجد صانع ألعاب مثل أفشة سوف يسمح بصنع عدة فرص على دفاع الضيوف».

وأكمل: «يجب أيضاً تجهيز الثنائي عمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه نفسياً وبدنياً بأفضل صورة، وذلك لاختراق الجبهة اليمنى لمنتخب السنغال، حيث سيكون تركيز المدافعين على مراقبة محمد صلاح في الجهة الآخرى، وبالتالي ستكون هناك فرصة لتهديد مرمى ميندي عن طريق عرضيات أحمد فتوح واختراقات الجناح الذي سيلعب أمامه سواء تريزيجيه أو مرموش، واللذان يجيدان التسديد على المرمى».

وواصل: «أثق في قدرة كيروش على قيادة منتخب مصر إلى التأهل لكأس العالم، وأطالب جماهير الكرة المصرية بتنحية الانتماءات، وأن يكونوا خير داعم لجميع اللاعبين من أجل تحقيق حلم التأهل للمونديال».

وتوقع هادي خشبة أن يدخل منتخب مصر مباراة السنغال بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبدالمنعم - محمود الونش - عمر كمال

خط الوسط: حمدي فتحي - محمد النني

وأمامهما عمر مرموش - محمد مجدي أفشة - محمد صلاح

خط الهجوم: مصطفى محمد.