شكرا لقرائتكم خبر عن كشري: كنت أتمنى تواجد عبد القادر مع المنتخب فى مباراة السنغال الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد كشري، نجم الأهلي السابق، أنه كان يتمنى تواجد أحمد عبد القادر مع المنتخب، خاصة في المباراة الأولى أمام السنغال التي تحتاج مهارات فردية، ولكن الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش له وجهات نظر بالنسبة للاعبين الذين يناسبون فكره الخططي.

قال في تصريحات لبرنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلي: "أحمد عبد القادر لاعب لديه شخصية داخل الملعب وقرار وهو هداف بطبعه ويجيد تسجيل الأهداف، والمنتخب بحاجة إلى اللاعبين أمثال عبد القادر، لأن لديه حلول وقلة الخبرات لا تمثل عامل سلبي لأن كيروش سبق وضم عمر كمال عبد الواحد وعمر مرموش لأول مرة".

وأضاف كشري: "المباراة قد تكون مغلقة للغاية، وتحتاج أصحاب المهارات، مثل محمد صلاح وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة، ولكنها قناعات الجهاز الفني ونحن في ظهره وندعمه".

وتابع: "عمر مرموش لاعب موهوب، ولكن مشكلته أن الكرة تبدأ وتقطع من عنده وعليه أن يقوم بالواجب الدفاعي مثل باقي اللاعبين، ولا أحبذ اللعب بثلاثي وسط ملعب، ونكتفي باللعب بثنائي ارتكاز فقط، مع عودة باقي اللاعبين، والمباراة ستحسمها التفاصيل الصغيرة".

وأردف: "الفوز ولو بفارق هدف هنا سيساعدنا في مباراة العودة بالسنغال لأننا سنعمل على أخطائهم في داكار، والهدف الذي سيتم تسجيله في شباكهم هناك سيكون من الصعب تعويضه، ومن حسن الحظ أن المباراة الأولى على أرضنا ولدينا حلول كثيرة ولاعبين جيدين مثل محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش، وحمدي فتحي والسولية لديهم ميزة في الكرات الثابتة ويجب أن يكملوا في الكرات الثابتة والعرضية وأتمنى التوفيق لمنتخبنا".