شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يبحث خوض مباراتين وديتين نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الجهاز الفني للمقاصة، بقيادة تامر مصطفى، خوض مباراتين وديتين نهاية الأسبوع الحالي، وتحديدا الأربعاء والخميس، ضمن برنامج التحضير لاستئناف الدوري المصري عقب نهاية فترة التوقف الدوري لمشاركة منتخب مصر فى تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

واستأنف فريق المقاصة تدريباته الجماعية الأحد على ملعب الفيوم، ضمن التحضير للمرحلة القادمة من منافسات الدوري، بعدما حصل على راحة سلبية خلال الأيام الماضية، فى ظل توقف الدوري لظروف مشاركة منتخب مصر في مباراتي السنغال بالمرحلة الختامية للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.

وحدد الجهاز الفني لفريق المقاصة برنامج التحضير بحيث يخوض المران على فترتين في عدد من الأيام وعلى فترة واحدة في البعض الآخر، للتدرج في الحمل البدني للاعبين من أجل الحفاظ على حساسية المباريات عند لاعبيه ضمن خطة التحضير لعودة الدوري في شهر أبريل المقبل.

وحصل فريق المقاصة على راحة سلبية لمدة 5 أيام بعد الفوز على بني عبيد فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وصعد فريق المقاصة إلى دور الـ16 لبطولة كأس مصر بعد التغلب على بني عبيد بثنائية في الدور الأول لبطولة الكأس.