شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يكشف كواليس اختيار مدرب المنتخب وسبب عدم التفاوض مع "أوجستي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبد المطلب، نائب رئيس اتحاد السلة، أنه حدث تفاوض مع الأمريكي ويل فوجيت، مدرب نادي الزمالك، قبل التعاقد مع المدير الفني الحالي روي رانا.

وقال عبد المطلب، خلال تصريحات تليفزيونية: "حدث تفاوض مع مدرب الزمالك ويل فوجيت قبل التعاقد مع روي رانا لتدريب المنتخب، لكن أوجستي لم يكن ضمن اختياراتنا لخلافة أحمد مرعي".

وأضاف نائب رئيس اتحاد السلة: "أحمد مرعي لم يكن متفرغا بسبب تدريبه للاتحاد والمنتخب، فقررنا عدم تكرار الأمر مع أوجستي بعد اتفاقه مع النادي الأهلي".

وتابع عبد المطلب، أن هدف الاتحاد اللعب بشكل مستمر في كأس العالم لكرة السلة، قائلا: "نجحنا في بطولة كأس العالم للأندية وحصلنا على 50% من الحضور الجماهيري، وكان هناك انبهار من الحضور بالجماهير المصرية في المدرجات".

وأضاف نائب رئيس اتحاد السلة: "نسعى لتواجد حضور جماهيري لنصف نهائي ونهائي دوري السوبر، لو مقدرناش هيبقى اكيد في جمهور في الموسم القادم".

وتابع: "غير راض تماما عن المستوى الفني لكرة السلة حتى الآن، هدفي هو التواجد في كأس العالم وبعدها التواجد بشكل مستمر مع نتيجة أفضل ومع كل نسخة نصبح أفضل".

وختم كلامه: "نحن أفضل دوري في المنطقة ونسعى لترجمة ذلك فى المنتخب".