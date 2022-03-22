شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يعانى من مفاوضات الأندية مع نجومه.. ويخطط لاقتناص بطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق العشرى، مدرب طلائع الجيش، أنه ما زال لديه قناعة بأن الفريق سينهى الدورى في أحد المراكز المتقدمة في جدول الدورى، وأتطلع لإعادة تجربة الحرس مع طلائع الجيش.

وقال طارق العشرى، خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "ما زالت عند قناعتى أن الفريق سيتحسن ويتحرك إلى منطقة متقدمة من الجدول والفترة الحالية مهمة جدا للفريق بسبب التوقف الدولى الذى سيستفيد منه الفريق لتصحيح الأخطاء".

وأضاف العشرى: "طموحنا إنهاء الدورى فى أحد المراكز المتقدمة، ونحتاج فقط لترتيب أوضاع الفريق بعد الاستفادة من فترة توقف يناير أثناء أمم أفريقيا".

وتابع مدرب الطلائع: "لدى مشكلة كبرى فى وجود أكثر من لاعب مطلوب فى الأندية الأخرى وهم يمثلون عصب الفريق ومن قوامه الأساسى ويقترب عقودهم من الانتهاء مثل محمد بسام ومهند لاشين وعلى الفيل".

واستطرد: "أتطلع لإعادة تجربة حرس الحدود مع طلائع الجيش ولكن بشرط الحفاظ على قوامه الأساسى وعدم بيع نجومه ليكون مشروع لخطف بطولة مثل كأس مصر واحتلال مركز متقدم للمشاركة في البطولات الأفريقية، بعد التتويج بالسوبر المحلى".

وقال مدرب الطلائع، أتمنى تكرار الإنجازات التي حققتها مع حرس الحدود في التجربة الحالية.