شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد فيريرا السابق: كيروش من المدربين القمة فى البرتغال ويحب الانتصارات دائما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالي روي الميدا، المساعد السابق لفيريرا، المدير الفني للزمالك، أن جيسفالدو من أفضل المدربين الذين عمل معهم خلال مسيرته التدريبية حتى الآن.

وقال ألميدا فى تصريحات تليفزيونية: "عملت مع فيريرا لمدة 5 سنوات وهو من أفضل المدربين الذين تعاملت معهم، واعتقد عودته مرة أخرى إلى الزمالك هي تحدي من نوع خاص له خاصة وأنه حقق من قبل لقب الدوري والكأس فى 2014".

وأضاف: "فيريرا سيحاول اعادة بناء الزمالك من جديد خلال الموسم المقبل بعد تدعيم الفريق خاصة وأن هناك العديد من اللاعبين سيرحلوا فى نهاية الموسم".

وأكد المساعد السابق لجيسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، أن كارلوس كيروش من مدربين القمة فى البرتغال لما يمتلكه من خبرات كبيرة، قائلا: "كيروش يحب تحقيق الانتصارات دائما، وأعتقد أنه سيفوز على السنغال ويتأهل إلى كأس العالم مع منتخب مصر، والفراعنة مثل البرتغاليون يحبون الفوز".

وأعلن البرتغالى كيروش ، المدير الفنى لمنتخب مصر، قائمة المنتخب التى ستخوض مباراتى السنغال، المقرر لهما 25 و29 مارس الجارى ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، وشهدت القائمة انضمام محمد مجدى أفشة وعمر جابر ونبيل دونجا ومروان حمدى، وجاءت قائمة المنتخب التى ستواجه السنغال على النحو التالى: