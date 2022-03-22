شكرا لقرائتكم خبر عن ياسين بونو: صلاح فخر العرب وإفريقيا وقادر على التألق في أي دوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المغربي ياسين بونو، حارس مرمى إشبيلية الإسباني، بالدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، مؤكدًا قدرته على التألق في الليجا.

وارتبط اسم محمد صلاح بالانتقال لأي من قطبي الليجا ريال مدريد أو برشلونة، في ظل أزمة تجديد عقده مع ليفربول.

وقال ياسين بونو، خلال حواره لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "انتقال صلاح إلى الليجا؟ صلاح هو فخر لنا جميعا كعرب، وإفريقيا نظرًا لمستوياته المميزة التي يقدمها، وبلا شك صلاح قادر على التألق في الليجا، وأي دوري في العالم".

وأكد حارس مرمى إشبيلية الإسباني، أنه تابع مواجهات فريقه السابق الوداد ضد الزمالك بدوري أبطال إفريقيا مؤخرًا، قائلا: "أتابع باستمرار مباريات الوداد فريقي السابق، وشاهدت بالطبع فوزهم ضد الزمالك المصري، وأتمنى التوفيق للوداد في الفترة المقبلة، وتتويجهم بالبطولة".

ومدح بونو السنغالي إدوارد ميندي حارس تشيلسي، مؤكدًا أنه الأفضل في مركزه في العالم حاليًا، موضحا: "ميندي فخر لإفريقيا، وهو الأفضل في العالم حاليًا، وفتح الباب للحراس الأفارقة للمنافسة على أعلى المستويات".

وأضاف: "الشناوي وميندي حراس كبار وقدموا مستويات رائعة، وعلينا مواصلة العمل من أجل أن نعطي قيمة أكبر لحراس المرمى الأفارقة".