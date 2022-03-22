شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: فيريرا لم يطلب صفقات جديدة وتيجانا يعود لمنصب مدير الكرة خلال يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة فى نادى الزمالك، عدم مطالبة البرتغالى فيريرا، المدير الفني للفريق، مجلس الإدارة بأى صفقات جديدة حتى الآن.

وقال أمير مرتضى، فى تصريح لبرنامج " جمهور الثالثة " عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 2 أن إسماعيل يوسف يتسلم مهام عمله كمدير للكرة في الزمالك خلال يومين".

عقد البرتغالي جيسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ثنائي الجبهة اليسرى بالأبيض لتوجيه التحية لهما على المستوى الذى ظهرا به خلال تدريب أمس، الاثنين، ومنحهما بعض التعليمات الفنية.

وشرح فيريرا لثنائي الزمالك بعض التعليمات حول التحركات والتمركز الصحيح، وطلب إحضار كرة وشرح للثنائي كيفية إتقان بعض الجمل الفنية وطالبهما بتنفيذها.

واستأنف الزمالك تدريباته بعد حصول اللاعبين على راحة أمس الأحد عقب العودة من أنجولا بعد مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي السبت الماضي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وعقد فيريرا جلسة سريعة مع أيمن حفني من أجل الاطمئنان عليه، ومنحه بعض التعليمات الخاصة قبل مشاركته فى التدريبات الجماعية، وتولى الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالزمالك الإشراف على تدريبات اللاعب.