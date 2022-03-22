شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصيلحى: كانت هناك ضغوطات على لاعبى الاتحاد السكندرى من التوأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، أن هناك ضغوطات على لاعبى الفريق خلال المرحلة الماضية من قِبَل الجهاز الفنى.

وقال محمد مصيلحى، خلال تصريحات تليفزيونية، إن هناك ضغوطات على لاعبى الاتحاد السكندرى، وهناك تفاوض حول الشرط الجزائي للتوأم حسام وإبراهيم للوصول إلى حل يرضى الطرفين.

وأشار محمد مصيلحى إلى أن من المتوقع بشكل كبير يكون التليفونات والاتصالات صعبة للغاية.