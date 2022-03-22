شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصيلحى: كانت هناك ضغوطات على لاعبى الاتحاد السكندرى من التوأم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، أن هناك ضغوطات على لاعبى الفريق خلال المرحلة الماضية من قِبَل الجهاز الفنى.
وقال محمد مصيلحى، خلال تصريحات تليفزيونية، إن هناك ضغوطات على لاعبى الاتحاد السكندرى، وهناك تفاوض حول الشرط الجزائي للتوأم حسام وإبراهيم للوصول إلى حل يرضى الطرفين.
وأشار محمد مصيلحى إلى أن من المتوقع بشكل كبير يكون التليفونات والاتصالات صعبة للغاية.
وكان نادى الاتحاد السكندرى قد أعلن عماد النحاس مديرا فنيا للفريق خلفا لحسام حسن، الذى تم توجيه الشكر له بسبب تراجع النتائج فى الفترة الأخيرة.
وجاء جهاز عماد النحاس كالتالى:
عماد النحاس مديرا فنيا، علاء عبد الغنى مدربا عاما، رامى ربيع مدربا، محمد قطب مدربا، محمد فتحى مدرب حراس مرمى.
كما قررت لجنة الكرة وقف جميع المستحقات المالية للاعبى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى لحين تحسن النتائج، وخصم ما يعادل 5% من قيمة عقود جميع اللاعبين لسوء المستوى وتدهور نتائج الفريق.