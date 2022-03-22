شكرا لقرائتكم خبر عن نجم تونس السابق: أنصح فرجاني ساسي بالعودة لنادي الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى حسام الحاج علي، نجم منتخب تونس السابق، أن عودة فرجاني ساسي لنادي الزمالك أمر ضروري لاستكمال مسيرته.

وقال الحاج علي، في تصريحات تليفزيونية: "كنت أتمنى أن فرجاني ساسي يستمر مع نادي الزمالك.. فرجاني كان ممكن يستمر في الزمالك ويوقع للدحيل القطري من شهر يناير، ولكنه فضّل الاستمرار للنهاية، ولم ير جدية للاستمرار والتجديد".

وأضاف: "لو تحسنت الأمور والظروف المادية والإدارية في نادي الزمالك أنصح فرجاني ساسي بالعودة مرة أخرى، والموسمين الي قضاهم مع نادي الزمالك هما احسن فتراته ووصل انه كان افضل محترف وقتها في الدوري المصري".