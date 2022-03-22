شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى: منتخب السنغال وصل لمرحلة الكمال.. وهذا دور صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى سموحة، أن لاعبي الأهلي والزمالك وبيراميدز عائدون من سفر وأحمال عالية، ويحتاجون إلى استشفاء للاستعداد لمباراتي السنغال.

وقال ناجي، في تصريحات لبرنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلي: "منتخب السنغال فريق متكامل ووصل لمرحلة الكمال في كل الخطوط لديهم ميندي أفضل حارس مرمى في العالم وقلبي الدفاع من الأفضل في العالم وكذلك في وسط الملعب والمهاجم ولديهم احتياطي أصحاب خبرات كبيرة".

وأضاف: "نحن لدينا لاعبون كبار للغاية ولدينا استاد القاهرة المرعب لكل المنافسين، ولاعبونا جيدون، ولدينا مدرب كبير بخلاف امتلاكنا لاعبين جيدين من المحليين والمحترفين، بخلاف وجود جمهورنا الذي سيؤازر اللاعبين".

وتابع ناجي: "هناك تحضيرات للاعبين سواء محاضرة بالفيديو للاعبين، من أجل شرح نقاط القوة والضعف في صفوف المنافسين والتكليفات الخاصة باللاعبين والأمور الفنية، لتحديد مهام كل لاعب وتجهيزه نفسيا لهذه المباراة".

استطرد: "المباراة 180 دقيقة وهي من ستحسم مصير المنتخب من الصعود إلى كأس العالم من عدمه، ووارد تحقيق أي نتيجة، مشيرا إلى أن خطة مباراة العودة ستكون مبنية على نتيجة مباراة الذهاب، وقد تتغير الاستراتيجية وفقا لنتيجة موقعة الذهاب".

وأضاف: "أتمنى التوفيق لمنتخب مصر وتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب ليبني عليها في موقعة العودة، مشددا على أهمية محمد صلاح رفقة منتخب مصر، وأنه لا يعاني من الضغوط التي تخرجه خارج الأجواء؛ لأنه نجح في رفع طموح اللاعبين وتحفيزهم بشكل كبير ويفرق في الدوافع النفسية والذهنية للاعبين، ووجوده يلفت أنظار العالم كله إلى منتخب مصر".