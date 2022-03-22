شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحى: جلسة مع التوأم الأربعاء المقبل لحل أزمة الشرط الجزائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن نتائج زعيم الثغر كانت سلبية خلال الفترة الماضية، وهذا كان سببا أساسيا فى رحيل حسام حسن.

وقال مصيلحي، فى تصريحات تليفزيونية: "أحمد عبد المجيد نائب رئيس النادي هو المسؤول عن ملف كرة القدم فى الاتحاد، وخسارة الفريق أمام الإسماعيلي كانت مفاجأة، خاصة أنها فى الإسكندرية".

وأضاف: "نادي الاتحاد هذا الموسم نتائجه مخيبة لآمال وطموحات الجماهير، وهذا لا يليق على الإطلاق، خاصة أن الفريق خسر من كأس مصر من دور الـ32 لأول مرة من 14 عاما".

وأوضح رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن هناك جلسة مع التوأم يوم الأربعاء المقبل من أجل حل أزمة الشرط الجزائي، قائلا: "سيتم التوصل لاتفاق مع التوأم يوم الأربعاء المقبل حول أزمة الشرط الجزائي وطريقة رحيله كانت جيدة، خاصة أن القرار خرج بتوجيه الشكر وليس الإقالة".

وأضاف: "تم تجميد مستحقات اللاعبين، وهناك تقصير منهم وليس الجهاز الفني وحده يتحمل النتائج السلبية".