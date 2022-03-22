فاروق جعفر: توقفوا عن المبالغة في التحدث عن قوة السنغال.. ورسالة إلى المستبعدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

طالب فاروق جعفر نجم الزمالك التاريخي ومدرب منتخب مصر الأسبق وسائل الإعلام والمحليين بالتوقف عن المبالغة في قدرات نجوم منتخب السنغال مشدداً على إمكانية تحقيق نتيجة إيجابية والصعود إلى المونديال على حسابه.

ويترقب جمهور الكرة المصرية، مواجهتي المنتخب الوطني أمام نظيره السنغالي، ضمن الجولة الحاسمة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر اقامتها بقطر.

ويلتقي المنتخب المصري أمام نظير السنغالي، ذهابًا يوم الجمعة المقبل بالقاهرة، على أن يلتقي المنتخبين الثلاثاء إيابًا بالعاصمة السنغالية داكار.

وقال جعفر لبرنامج "رقم 10" الذي يذاع عبر القناة الأولى " نحن في حاجة إلى أن نتفاءل والوصول إلى هذه المرحلة يأتي بالتوقف قليلاً عن التحدث حول منتخب السنغال وقوته نحن أيضاً أقوياء ومعنا اللاعب الأفضل في العالم ويقودنا مدرب عالمي".

وأضاف فاروق جعفر " منتخب السنغال واجه صعوبات أمام منتخبات أقل في كأس الأمم الأفريقية الماضية ويجب على كارلوس كيروش أن يراجع مع اللاعبين هذه المباريات ".

وأكمل " لا أقول أن ننوجه كل الاهتمام بالنواحي المعنوية فقط بل الأمور التكتيكية هامة جداً وخاصة طريقة اللعب وشكل الفريق والمباراة الأولى التي ستحدد شكل مباراة العودة".

وفسر" المباراة في مصر أصعب من السنغال خاصة مع اهتمام المنتخب المنافس الزائد بغلق المساحات في دفاعه ومحالو استغلالها في دفاع منتخب مصر ، لكن بشكل عام أرى أن منتخبنا أصبح يهضم طريقة 4-3-3 وكيروش أصبح أكثر إلماما بعناصره ".

وأنهى " أتمنى من الجميع مساندة المنتخب وأوجه رسالة إلى المستبعدين أن يدعموا زملائهم لشحذ الهمم وتحفزيهم ".