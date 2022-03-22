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ملف الخليج 365.. كواليس اليوم الأول لمعسكر منتخب مصر.. ورسالة كيروش

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

شهد أمس الإثنين العديد من الأحداث لعل أبرزها كواليس اليوم الأول لمعسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهتي السنغال، بالإضاقة لصعود الزمالك لمواجهة الأهلي بنصف نهائي دوري الطائرة.

ويستعرض "الخليج 365" في ملف الإثنين أبرز الأحداث الرياضية:

كواليس مران المنتخب.. جمال علام يجتمع مع كيروش تحديد موعد السفر للسنغال

الزمالك يصعد لمواجهة الأهلي بنصف نهائي دوري الطائرة

الأرجنتين تفقد مارتينيز بسبب

"حتى لا يساء فهمي".. كلوب يكشف سبب غياب صلاح وماني عن مباراة نوتينجهام

تشديدات كيروش وهدية صلاح.. الخليج 365 يرصد تفاصيل اليوم الأول استعدادا للسنغال

كيروش: نعلم التحدي الذي نواجهه.. ولنجعل "اللاشيء" ممكناً

انضمام 10 لاعبين.. انطلاق معسكر السنغال استعداداً لمواجهة منتخب مصر (فيديو)

ماذا حدث في مباراة الصعود بالدوري؟.. استبدال الحكم قبل المباراة بدقائق وتجاهل ضربة جزاء (فيديو)

كرة سلة.. فوز مريح للأهلي والاتحاد ومثير للزمالك في دوري السوبر

وزير : "وفرنا كافة الظروف الملائمة لمباراة مصر والسنغال ولابد من دعم اللاعبين"

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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