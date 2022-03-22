فيفا يفتح باب المشاركة في برنامج المتطوعين لمونديال قطر 2022

الاتحاد الدولي لكرة القدم يفتح باب المشاركة في برنامج المتطوعين لكأس العالم 2022 في قطر.



جاء ذلك خلال احتفالية خاصة في المسرح المكشوف بالحي الثقافي كتارا في الدوحة، وشارك في الحفل نخبة من الضيوف المميزين، من بينهم عدد من أساطير كرة القدم، وتم توجيه الدعوة إلى المهتمين للتسجيل في أكبر نشاط تطوعي في تاريخ قطر.



وسيشهد مونديال قطر 2022، مشاركة 20 ألف متطوعاً، يعملون في 45 جانباً تشغيلياً بالمواقع الرسمية وغير الرسمية للبطولة.



ومن أبرز المواقع التي سيعمل فيها المتطوعون، الإستادات ومراكز التدريب والمطارات ومناطق المشجعين والفنادق ومراكز وسائل النقل العام.



ورحب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالمتطوعين، وقال في تغريدة بموقع تويتر "أرحب بجميع متطوعي كأس العالم FIFA قطر 2022، وأتمنى لهم ولمن سيشاركون في البطولة الأولى من نوعها في منطقتنا تجربة مميزة يكتشفون من خلالها ما تتميز به ثقافتنا العربية من ثراء وتسامح ومن حرص على مد جسور التواصل مع مختلف الثقافات والشعوب، وهذا أحد أهدافنا الرئيسية من استضافة البطولة".



وذكر الفيفا أن مونديال قطر سيشهد وجود فريق كامل من المتطوعين سيعملون خلف الكواليس وراء كل تذكرة، وكل لقطة تلفزيونية، وكل مباراة وكل هدف، ويمثلون ركنا أساسيا من العملية الشاملة التي ستتيح الاستمتاع بأجواء تزخر بالود والمتعة خلال كأس العالم، وسيقدمون دعما هائلاً في تنفيذ العمليات التشغيلية خلال الحدث الرياضي الأبرز.



وتنص شروط التقدم بطلب التطوع على أن لا يقل عمر مقدم الطلب عن 18 عاما بحلول الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2022، مع إتقان اللغة الإنجليزية، كما أن التحدث باللغة العربية يمنح المتقدم ميزة إضافية. ولا يشترط أن يكون لدى المتقدمين خبرة سابقة، ويُرحَّب بالمرشحين من جميع الخلفيات ومن كافة أنحاء العالم.



وبإمكان الراغبين في الانضمام لفريق المتطوعين لكأس العالم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني: volunteer.fifa.com.



ورغم أن منافسات كأس العالم قطر 2022 ستنطلق يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني القادم وتستمر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول 2022، فإن بعض الأدوار التطوعية ستبدأ من أول أكتوبر/تشرين الأول المقبل.





وشارك في الحفل نخبة من الضيوف المميزين، من بينهم عدد من أساطير كرة القدم، وتم توجيه الدعوة إلى المهتمين للتسجيل في أكبر نشاط تطوعي في تاريخ قطر.



(وكالات)