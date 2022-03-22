الامارات | الكربي يتوّج بلقب بطولة الإمارات لقفز الحواجز

شكرا لقرائتكم خبر عن الكربي يتوّج بلقب بطولة الإمارات لقفز الحواجز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج الفارس الشاب علي الكربي بلقب بطولة الإمارات الـ23 لقفز الحواجز، والفارس محمد الكربي بلقب فئة الشباب، وحاز الفارس سيف الكربي لقب فئة الفرسان (الجونيورز)، وشهد فعاليات البطولة رئيس اتحاد الفروسية، اللواء الدكتور أحمد الريسي، ومدير قرية بوذيب للقدرة، سالم المنصوري، وأحمد المحيربي من اتحاد الفروسية، وجرى تتويج الفائزين بألقاب البطولة التي انطلقت فعاليات منافساتها على ميدان الصالة المغطاة بأكاديمية بوذيب للفروسية بمنطقة الختم في أبوظبي، ورصدت لها جوائز مالية بلغ مجموعها 490 ألف درهم، تنافس عليها فرسان وفارسات القفز في 13 شوطاً، وأقيمت في الفترة من 18 إلى 20 مارس الجاري، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news