الامارات | اتحاد الرياضات البحرية يعقد اجتماعه الأول ويوزع المهام

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الرياضات البحرية يعقد اجتماعه الأول ويوزع المهام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية اجتماعه الأول، أول من أمس، برئاسة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الرياضات البحرية رئيس نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة.

واعتمد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان النواب، إذ تم اختيار خالد جاسم المدفع نائباً للرئيس، وأحمد بن مسحار نائباً، ومحمد الشامسي أميناً عاماً.

كما اعتمد الاجتماع تشكيل لجان داخلية تقوم على وضع الخطة الاستراتيجية، وتكليف الأمين العام بتسمية اللجان المتخصصة ومخاطبة الأندية لترشيح أسماء الأعضاء.

وقال بيان صحافي: «ناقش الاجتماع الخطة المقبلة في التقريب أكثر بين الأندية البحرية على صعيد تنظيم البطولات الرياضية وأيضاً تسهيل مهمة الفرق الرياضية والرياضيين على صعيد المشاركات الدولية».

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