الامارات | دبا الفجيرة بحاجة إلى انتصارين للتأهل رسمياً إلى المحترفين

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الفجيرة بحاجة إلى انتصارين للتأهل رسمياً إلى المحترفين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات فريق دبا الفجيرة الأقرب لنيل البطاقة الأولى المؤهلة إلى دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بعد تحقيقه الفوز الـ20 من أصل 22 مباراة خاضها الفريق في الموسم الجاري، على حساب مضيفه مسافي بهدفين نظيفين، أول من أمس، ضمن الجولة 24، ليرفع رصيده إلى 61 نقطة متقدماً على العربي «الوصيف» بفارق ثماني نقاط، والبطائح الثالث بتسع نقاط، في وقت خاض الأخير مباراة أكثر من المتصدر والوصيف، بينما يحتاج دبا الحصن والحمرية، ولكل منهما 47 نقطة، إلى الفوز في جميع المباريات المتبقية لهما كما سيلتقيان في الجولة 27 من البطولة وهي المباراة التي ستقصي أحدهما من المنافسة.

وتنتظر دبا الفجيرة ست مباريات (18 نقطة) يحتاج منها للفوز بست نقاط ليظفر بالبطاقة الأولى المؤهلة للمحترفين، و10 نقاط ليحرز درع دوري الدرجة الأولى منها ثلاث نقاط للفوز على العربي، بينما يحتاج الأخير إلى ثماني نقاط بشرط عدم الخسارة من البطائح في المباراة التي ستجمع الفريقين في الجولة المقبلة، ويحتاج البطائح إلى الفوز بجميع المباريات المتبقية.

ولا يقتصر حسم بطاقات الصعود على عدد النقاط التي يحصل عليها كل فريق، بل على المواجهات المباشرة التي ستجمع فرق القمة، إذ يلتقي دبا الفجيرة مع العربي، دبا الحصن مع دبا الفجيرة، البطائح مع العربي، الحمرية مع العربي، دبا الحصن مع الحمرية، والبطائح مع الحمرية.

من جهته، قال مدرب البطائح التونسي طارق الحضيري لـ«الإمارات اليوم»: «إن جميع المباريات المتبقية حتى نهاية الموسم تعتبر نهائية، ويتطلع الفريق للفوز بها جميعاً ليحصل على إحدى بطاقتي الصعود»، مضيفاً أنه غير مكترث حالياً بحسابات الصعود رغم أهميتها لكنه يعمل على زيادة تركيز اللاعبين في المباريات.

• 61 نقطة رصيد دبا الفجيرة متصدر دوري الدرجة الأولى متقدماً على العربي «الوصيف» بفارق 8 نقاط.

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