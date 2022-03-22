الامارات | برشلونة يظفر ببطولة دبي للقارات تحت 13 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يظفر ببطولة دبي للقارات تحت 13 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق برشلونة بلقب النسخة الخامسة من بطولة «كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة»، التي نظمها مجلس دبي الرياضي خلال الفترة من 18 إلى 20 مارس الجاري، بمشاركة أكثر من 300 لاعب وبحضور جماهيري كبير.

وحل فريق إي سي ميلان الإيطالي في المركز الثاني، فيما جاء بورتو البرتغالي ثالثاً.

ونال شباب الأهلي المركز الأول في مسابقة الكأس الفضية، تلاه النصر في المركز الثاني، وحل فريق زد المصري في المركز الثالث.

وفاز لاعب برشلونة، لو مارتينيز جونكاديلا، بجائزة أفضل لاعب في البطولة، فيما نال لاعب أي سي ميلان، روسو رايان، جائزة هداف البطولة، وحصل حارس فرسان إسبانيا الأحمر، أدريان فيريرو، على لقب أفضل حارس مرمى في البطولة.

وتوج الفائزين كل من مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، ناصر أمان آل رحمة، ونجما ريال مدريد السابقين، إيكر كاسياس وميشيل سلغادو، ولاعب المنتخب المصري السابق، محمد زيدان، ومدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي، علي عمر.

وشارك في البطولة 16 فريقاً هم: النصر والوصل وشباب الأهلي والوحدة وعجمان وفريقين من مدرسة فرسان إسبانيا في دبي كممثلين للإمارات، وبرشلونة الإسباني، وايه سي ميلان الإيطالي، وبي إس في آيندهوفن الهولندي، وبورتو البرتغالي، وآر سي سيلتا فيجو الإسباني، وأنتاليا سبور التركي، وفريقان من نادي زد المصري، والفتح السعودي.

وقال بيان لمجلس دبي الرياضي، إن الحرص على إقامة بطولة القارات، يأتي في إطار خطة شاملة انتهجها مجلس دبي الرياضي بتنظيم بطولات رياضية لمختلف المراحل العمرية للناشئين بمشاركة محلية ودولية. وتشمل خطة مجلس دبي الرياضي أيضاً تنظيم بطولات مختلفة بداية من عمر البراعم، وبطولة مجلس دبي الرياضي للأكاديميات الخاصة، والدورة الصيفية لأكاديميات كرة القدم.

وأضاف البيان: «مثل هذه البطولات تشكل منتجاً وطنياً إماراتياً يقدمه مجلس دبي الرياضي بكل فخر إلى العالم، ويتم العمل على تطويره سنوياً ليكون في صدارة الأحداث الرياضية لجميع الفئات العمرية».

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