الامارات | غيابات مؤثّرة بالجملة لسورية أمام لبنان

شكرا لقرائتكم خبر عن غيابات مؤثّرة بالجملة لسورية أمام لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيفتقد منتخب سورية، الذي فقد آماله كلياً ببلوغ كأس العالم 2022، عدداً كبيراً من اللاعبين المؤثّرين في مباراته مع مضيفه اللبناني بعد غدٍ في ملعب مدينة صيدا، ضمن الجولة التاسعة قبل الأخيرة لمنافسات المجموعة الآسيوية الأولى من الدور الثالث المؤهل لمونديال قطر.

وأشار المدير الفني لمنتخب سورية، غسان معتوق، في مؤتمر صحافي أمس، إلى غياب تسعة لاعبين عن القائمة التي اختارها لمباراة لبنان، من بينهم ستة بداعي الإصابة، هم عمر خربين (الوحدة)، حسام عايش (غوتبرغ السويدي)، محمود البحر (الرفاع البحريني)، ورد السلامة (المنامة البحريني)، عبدالرحمن ويس (اوفي كريك اليوناني)، وفهد اليوسف (الشرطة العراقي). كما يغيب أياز عثمان (لوينكوس اليوناني) لإصابته بفيروس كورونا.

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