شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج الجولة الثانية فى ربع نهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أقيمت مساء اليوم الإثنين مواجهات الجولة الثانية "بلاي أوفس" من دور الـ8 ببطولة دوري السوبر لكرة السلة، وكرر كل من الأهلي والاتحاد والجزيرة فوزهم على ضيوفهم مصر للتأمين وسموحة وسبورتنج على التوالي في المباراة الثانية، بينما عادل الزمالك النتيجة في سلسلة المواجهات أمام المصرية للاتصالات.

وتغلب الأهلي على نظيره مصر للتأمين بنتيجة 81-46 فيما فاز الاتحاد على سموحة بنتيجة 87/76 وحقق الجزيرة الفوز على سبورتنج بنتيجة 73-59.

فيما حقق الزمالك فوزاً مثيراً على المصرية للاتصالات 85-84 في المباراة التي أقيمت بينهما في نفس الجولة على صالة المركز الأوليمبي بالمعادي، بعد أن فاز الاتصالات في المباراة الأولى.

وستقام المباراة الثالثة بين مصر للتأمين والأهلي يوم الخميس الموافق 24 مارس، بينما ستقام المباراة الثالثة لباقي الفرق يوم السبت الموافق 26 من الشهر نفسه.