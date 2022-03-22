شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 21 مارس 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: أحمد توفيق يرحب بالعودة للزمالك بعد طلب فيريرا، والأهلي يستعيد بيكهام الموسم المقبل لحل أزمة الدفاع، سفيرة مصر بالسنغال: نجهز 10 طائرات لنقل الجماهير لدعم المنتخب ،المشرف على تذكرتي يكشف موعد نهاية الطرح الثالث لتذاكر مصر والسنغال .

أحمد توفيق يرحب بالعودة للزمالك بعد طلب فيريرا

رحب أحمد توفيق، الظهير الأيمن لبيراميدز، بالعودة للزمالك بعدما تواصل معه مسئولو الأبيض تمهيدًا لتقديم عرض من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأكد توفيق أنه مستعد للعودة للزمالك، خاصة فى ظل انتهاء عقده مع الفريق السماوى ولم يتم مناقشته فى ملف التجديد، ويحق له التوقيع لأى نادٍ مجانًا.

فيريرا يستبعد شباب الزمالك من حساباته ويعتمد على الأساسيين لنهاية الموسم

رفض البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مقترح الاعتماد على بعض اللاعبين الشباب خلال مواجهات الفريق الأبيض بمسابقة الدورى الممتاز وكأس مصر، بعدما ودع الفارس الأبيض البطولة الأفريقية من دور المجموعات، حيث يتمسك المدير الفني بالاعتماد على الأساسيين بالفريق حتى لا يتسبب فى ضياع أمل التتويج بلقب الدورى والكأس.

رامى ربيعة يفتح باب عروض الصيف بعد اقتراب رحيله عن الأهلي

فتح رامى ربيعة، مدافع الأهلي، الباب أمام عروض الرحيل عن النادى التى تلقاها الفترة الماضية، ورحّب اللاعب بالرحيل لأى نادٍ يُقدم له عرضا مناسبا وجيدا ويشعر معه بأنه سيكون خطوة موفقة فى مشواره الكروي.

سفيرة مصر بالسنغال: نجهز 10 طائرات لنقل الجماهير لدعم المنتخب

أكدت نهي خضر، سفيرة مصر فى السنغال، على اهتمام الإعلام السنغالي بمباراة منتخب مصر فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022. وقالت سفير مصر بالسنغال فى تصريحات لبرنامج "فى الملعب وانت سايق" مع إبراهيم فايق على إذاعة ميجا اف ام، "الإعلام السنغالي يتحدث عن رغبة المنتخب المصرى فى الثأر بعد الهزيمة بنهائي بطولة الأمم الأفريقية".

الأهلي يستعيد بيكهام الموسم المقبل لحل أزمة الدفاع

يخطط مسئولو النادي لاستعادة أحمد رمضان بيكهام، مدافع الفريق المعار إلى سموحة، فى نهاية الموسم الحالي، لتدعيم خط دفاع الأهلي الموسم المقبل، والذى واجه أزمات ما بين نقص عددى أو تراجع مستوى بعض اللاعبين، وهو ما دفعه لاستعادة محمد عبد المنعم من فيوتشر في انتقالات يناير الماضية.

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