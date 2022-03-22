شكرا لقرائتكم خبر عن جوانب فنية وخططية فى المران المسائى للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول للنادى الإسماعيلي، تدريباته الجماعية اليوم على ملعب عبد الرحمن أنوس بإستاد الإسماعيلية، ضمن برنامج الفريق الإعدادى خلال فترة توقف مسابقة الدورى الممتاز.

وركز الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم خلال هذا المران على بعض النواحى الفنية والخططية التى يرغب فى تحفيظها للاعبين من أجل معالجة بعض الأخطاء التى وقع فيها الفريق فى الفترة الماضية ضمن منافسات المسابقات المحلية.

وكان حمد إبراهيم قد رفع الحمل البدنى على لاعبيه فى الوقت الحالى من خلال إقامة التدريبات على فترتين من أجل رفع معدلات اللياقة البدنية لهم والوصول إلى مدى جاهزية الفريق من الناحية البدنية استعدادًا لضغط مباريات منتظر عقب انتهاء الأجندة الدولية.

جدير بالذكر أن المدير الفنى للدراويش، طالب من الجهاز الإدارى للفريق تجهيز 6 مباريات ودية خلال هذه الفترة للاطمئنان على كافة اللاعبين بجانب احتمالية إقامة معسكرين مغلقين لعقد أكثر من محاضرة نظرية تمهيدًا لتصحيح الوضع الحالى فور استئناف المسابقة.