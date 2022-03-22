شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم الإثنين 21 /3 /2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الاهلي، اليوم الإثنين 21 /3 /2022، العديد من الأخبار الرياضيةمهمة جاء في مقدمتها، لاعبو الأهلي يرفضون راحة موسيماني، ويخوضون تدريبات خاصة، والأهلي يستعيد بيكهام الموسم المقبل لحل أزمة الدفاع، والأهلي يهزم هليوبوليس 3 /0 ويتأهل إلى قبل نهائى دورى رجال الطائرة.
رفض عدد من لاعبي الأهلي قضاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق الأحمر من قبل الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني وفضلوا أداء تدريبات خاصة خلال فترة توقف الدوري لظروف مشاركة منتخب مصر في مباراتي السنغال المؤهلتين لكأس العالم 2022.