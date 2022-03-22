شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم الإثنين 21 /3 /2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الاهلي، اليوم الإثنين 21 /3 /2022، العديد من الأخبار الرياضيةمهمة جاء في مقدمتها، لاعبو الأهلي يرفضون راحة موسيماني، ويخوضون تدريبات خاصة، والأهلي يستعيد بيكهام الموسم المقبل لحل أزمة الدفاع، والأهلي يهزم هليوبوليس 3 /0 ويتأهل إلى قبل نهائى دورى رجال الطائرة.