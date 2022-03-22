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أخبار النادي الأهلي اليوم الإثنين 21 /3 /2022

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الاهلي، اليوم الإثنين 21 /3 /2022، العديد من الأخبار الرياضيةمهمة جاء في مقدمتها، لاعبو الأهلي يرفضون راحة موسيماني، ويخوضون تدريبات خاصة، والأهلي يستعيد بيكهام الموسم المقبل لحل أزمة الدفاع، والأهلي يهزم هليوبوليس 3 /0 ويتأهل إلى قبل نهائى دورى رجال الطائرة.

 

رفض عدد من لاعبي الأهلي قضاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق الأحمر من قبل الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني وفضلوا أداء تدريبات خاصة خلال فترة توقف الدوري لظروف مشاركة منتخب مصر في مباراتي السنغال المؤهلتين لكأس العالم 2022.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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