شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: منتخبا مصر والسنغال متساويان فى كل الأمور .. ودفاع الفراعنة أقوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد متعب، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن مواجهة منتخب مصر والسنغال ستكون صعبة على كلا المنتخبين، والأمور بينهما متساوية إلى حد كبير.

وقال عماد متعب، خلال حواره مع إبراهيم عبد الجواد في برنامج "الطريق إلى المونديال" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الأمور بين مصر والسنغال متساوية ولا نستطيع أن نعطى التفوق لمنتخب على المنتخب الآخر وكل منتخب له الأفضلية في جانب".

وأضاف متعب: " أن الجانب الدفاعى في مصر أقوى من منتخب السنغال لأنه يعانى على المستوى الدفاعى، بجانب أن أسود التراينجا يتفوقون في الجانب الهجومى على الفراعنة أما الوسط فاعتقد أنه متكافئ بين المنتخبين".

وتابع مهاجم منتخب مصر السابق: "السنغال لديهم عيب خطير في التمركز داخل الملعب على مر العصور ودائما ما نسجل فيهم من ضربات ثابتة، خاصة في وجود مصطفى محمد المتميز في ضربات الرأس، ولكن يجب أن يكون هناك عرضيات كثيرة من بعيد مفاجئة للدفاع السنغالى".

ويلتقى منتخبا مصر والسنغال يومى 25 و29 مارس الجاري، فى الدور الفاصل المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022، وتعد هذه المواجهة تكرارا للمباراة النهائية فى كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بالكاميرون يوم 6 فبراير الماضي، والتى حسمها منتخب السنغال، ليُتوج باللقب لأول مرة فى تاريخه، بعد الفوز بركلات الترجيح، ونستعرض فى السطور التالية استعدادات الفراعنة لهاتين المباراتين الحاسمتين..

سيكون موعد مباراة مصر والسنغال فى ذهاب الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم 2022، هو الجمعة 25 مارس فى التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة الدولى، أما موعد مباراة الإياب فهو الثلاثاء 29 مار فى السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد ديامنياديو الأوليمبي

وكشف كيروش عن قائمة منتخب مصر التي تستعد لمواجهة السنغال، حيث ضمت 23 لاعبا، من بينهم 3 حراس مرمى، بالإضافة إلى 8 لاعبين فى خط الدفاع، و6 في خط الوسط، ومثلهم فى خط الهجوم.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد أبوجبل - محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر - عمر كمال - محمود حمدي "الونش" - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم - محمود علاء - أيمن أشرف - أحمد فتوح.

خط الوسط: حمدي فتحي - نبيل عماد دونجا - عمرو السولية - إمام عاشور - محمد النني - محمد مجدي "قفشة".

خط الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجيه" - عمر مرموش - أحمد سيد "زيزو" - مصطفى محمد - مروان حمدي.