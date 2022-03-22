شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الإثنين 21 / 3 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت الفحوصات الطبية، التي خضع لها بيرسي تاو لاعب الأهلي، أنه يحتاج إلى 10 أيام قبل العودة للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية، بعد تعرضه للإصابة بكدمة قوية في الركبة خلال مشاركته في مباراة الأهلي الأخيرة ضد المريخ السوداني ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويخضع بيرسي تاو لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الحالية قبل العودة للمشاركة في مباريات الأهلي، وفقا لاستجابته للعلاج، بعدما أقبتت الفحوصات التي خضع لها حاجتته لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي.
رفض عدد من لاعبي الأهلي قضاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق الأحمر من قبل الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني وفضلوا أداء تدريبات خاصة خلال فترة توقف الدوري لظروف مشاركة منتخب مصر في مباراتي السنغال المؤهلتين لكأس العالم 2022.
وهناك أكثر من لاعب حرصوا على أداء تدريبات خاصة خلال فترة توقف الدوري مثل حسين الشحات ومحمد هاني ومصطفى شوبير وكريم فؤاد ومحمد محمود من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية، وحرصوا على أداء تدريبات بدنية في الجيم للحفااز على فورمتهم البدنية.
يخطط مسئولو النادي لاستعادة أحمد رمضان بيكهام، مدافع الفريق المعار إلى سموحة، فى نهاية الموسم الحالي، لتدعيم خط دفاع الأهلي الموسم المقبل، والذى واجه أزمات ما بين نقص عددى أو تراجع مستوى بعض اللاعبين، وهو ما دفعه لاستعادة محمد عبد المنعم من فيوتشر في انتقالات يناير الماضية.
ويوجد اتجاه لدى لجنة التخطيط بالأهلي فى استعادة بيكهام بالموسم المقبل لحل أزمة الدفاع فى الموسم الجديد، لاسيما بعد المستويات القوية التي قدمها اللاعب رفقة سموحة بالموسم الحالي، وكان قريبا من الانضمام لمنتخب مصر قبل المشاركة في معسكر أمم أفريقيا الأخيرة.
فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على هليوبوليس بنتيجة 3 /0 فى ثانى جولات "البلاى أوف" بدورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2021/2022.
وبهذه النتيجة نجح الأهلى فى التأهل إلى دور قبل النهائى فى نظام البلاى أوف بعد فوزه فى جولة أمس على هليوبوليس أيضا .