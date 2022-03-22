شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الإثنين 21 / 3 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفحوصات الطبية، التي خضع لها بيرسي تاو لاعب الأهلي، أنه يحتاج إلى 10 أيام قبل العودة للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية، بعد تعرضه للإصابة بكدمة قوية في الركبة خلال مشاركته في مباراة الأهلي الأخيرة ضد المريخ السوداني ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويخضع بيرسي تاو لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الحالية قبل العودة للمشاركة في مباريات الأهلي، وفقا لاستجابته للعلاج، بعدما أقبتت الفحوصات التي خضع لها حاجتته لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي.