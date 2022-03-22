شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم سموحة 0/3.. ويتأهل لملاقاة الأهلى فى نصف نهائى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك نظيره على سموحة بنتيجة 3 /0 فى ثانى جولات "البلاى أوف" بدورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2021/2022.

وبهذه النتيجة نجح الزمالك فى التأهل إلى دور قبل النهائى فى نظام البلاى أوف بعد فوزه فى جولة أمس على سموحة أيضا 3 /1، ليلتقى الأهلى فى قبل النهائى، بينما يتقابل طلائع الجيش مع الاتحاد السكندرى.

ويقام نظام التأهل بأنه فى حال فوز كل فريق بمباراة تقام مباراة فاصلة على نفس الصالة، ويتأهل الفريق الفائز بمباراتين إلى الدور نصف النهائى، والخاسر للعب على المراكز من الخامس إلى الثامن.

ومن المقرر أن يتم تحديد صالات الدور قبل النهائى والنهائى عقب انتهاء هذه المرحلة، وفقا لموافقات الصالات التى ستحددها لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة برئاسة عصام أنور.