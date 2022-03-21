كلوب يكشف سبب استبعاد ماني وصلاح عن مباراة نوتينجهام فورست

الشارقة - اميمة ياسر - كشف يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، سبب غياب الثنائي محمد صلاح وساديو ماني، نجمي الريدز، عن مواجهة نوتينجهام فورست، في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لليفربول "صلاح شعر بألم في قدمه مرة أخرى عقب مباراة برايتون".

وتابع "الإصابة ليست كبيرة، كان من الواضح أنه لن يشارك في مباراة مثل هذه، إذا كان لديك القليل من الألم".

وأضاف "في نفس الموقف، كان واضحًا أننا لن نستعين بساديو ماني في المباراة، لأنه سيخوض مباراة مهمة في تصفيات المونديال".

واختتم المدرب الألماني "لا أريد أن أكون الشخص الذي يفعل نفس الأشياء مرتين، والتي يمكن أن يساء فهمها".

ويواجه منتخب مصر منتخب السنغال عقب أيام، في الملحق الأفريقي المؤهل إلى كأس العالم قطر 2022.