شكرا لقرائتكم خبر عن نجما بيراميدز يحتفلان مع المسنات بعيد الأم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل نادي بيراميدز بعيد الأم، من خلال زيارة قام بها نجما الفريق محمود وادي وحسين السيد لدار رعاية المسنات بمؤسسة الباقيات الصالحات بالتعاون مع بنك الكساء المصري، في إطار الدور المجتمعي الذي يقوم به نادي بيراميدز.

وحرص نجما بيراميدز على تقديم بعض الهدايا للسيدات الفاضلات المسنات في دار الرعاية، وحرصوا على التقاط مجموعة من الصور معهن، وسط حالة من البهجة التي أضافتها الزيارة عليهن، والاحتفال معهن بمناسبة عيد الأم.

وكان إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق بيراميدز، قد طلب من لاعبى فريقه ضرورة إغلاق صفحة الخسارة من أهلى طرابلس الليبى بالكونفدرالية، والعمل على استعادة ثقة اللاعبين بأنفسهم استعدادًا للمرحلة المقبلة.

وشدد إيهاب جلال، على لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز على زاناكو الزامبى فى الجولة الأخيرة من دور مجموعات الكونفدرالية، على أمل تعثر أهلى طرابلس أمام الصفاقسى التونسى واعتلاء بيراميدز مقدمة المجموعة.

وأكد المدير الفني لبيراميدز، أن المواجهة أمام الأهلي طرابلس الليبي لم تكن سهلة، خاصة أن المنافس ظهرت رغبته الكبيرة في تحقيق الفوز من أجل اعتلاء صدارة المجموعة الأولى، وبعد تأكد عبوره للدور ربع النهائي عقب خسارة الصفاقسي أمام زاناكو، موضحًا أن المنافس كان أكثر قوة وشراسة واستغل أفضلية الجمهور واللعب على أرضه، وكذلك على صعوبة اللعب على أرضية نجيل صناعي لا يعتاد عليها لاعبو بيراميدز، كل ذلك منح الفريق المنافس أفضلية الفوز وحصد الثلاث نقاط.

وتعرض فريق بيراميدز لخسارة أمام أهلي طرابلس بهدف نظيف أحرزه عمر جابر، لاعب الفريق، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 54 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية، ليصبح أهلى طرابلس على مقدمة المجموعة برصيد 12 نقطة، وبيراميدز في المركز الثانى بـ 10 نقاط.



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