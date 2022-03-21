شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع مع كيروش لتحديد موعد السفر إلى السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو اتحاد الكرة ، جلسة مع كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر لتحديد موعد السفر إلى السنغال لخوض مباراة الإياب المقرر لها يوم 29 مارس الجارى فى المرحلة الاخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ورفض كيروش تحديد موعد السفر للسنغال قبل انطلاق المعسكر المقام حاليا، وفضّل تأجيل القرار لحين بدء المعسكر على أن يخطر اتحاد الكرة به.

واكتملت اليوم القوة الضاربة للمنتخب الوطنى بوصول جميع المحترفين وهم محمد صلاح ومحمد الننى وعمر مرموش ومحمود تريزيجيه ومصطفى محمد استعدادا لمواجهة السنغال.

وفى السياق ذاته، تصل بعثة منتخب السنغال إلى القاهرة يوم 23 مارس الجارى، لمواجهة منتخب مصر يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة في ذهاب المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم 2022.

وتضم بعثة السنغال 35 فردًا، حيث يخوض أسود التيرانجا مرانًا واحدًا باستاد القاهرة يوم 24 من الشهر الحالي.