شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع مع كيروش لتحديد موعد السفر إلى السنغال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو اتحاد الكرة ، جلسة مع كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر لتحديد موعد السفر إلى السنغال لخوض مباراة الإياب المقرر لها يوم 29 مارس الجارى فى المرحلة الاخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.
ورفض كيروش تحديد موعد السفر للسنغال قبل انطلاق المعسكر المقام حاليا، وفضّل تأجيل القرار لحين بدء المعسكر على أن يخطر اتحاد الكرة به.
واكتملت اليوم القوة الضاربة للمنتخب الوطنى بوصول جميع المحترفين وهم محمد صلاح ومحمد الننى وعمر مرموش ومحمود تريزيجيه ومصطفى محمد استعدادا لمواجهة السنغال.
وفى السياق ذاته، تصل بعثة منتخب السنغال إلى القاهرة يوم 23 مارس الجارى، لمواجهة منتخب مصر يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة في ذهاب المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم 2022.
وتضم بعثة السنغال 35 فردًا، حيث يخوض أسود التيرانجا مرانًا واحدًا باستاد القاهرة يوم 24 من الشهر الحالي.
ووضح بشكل كبير التشكيل الذى سيدفع به كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، فى مباراتى السنغال بعد إعلان القائمة النهائية للمباراتين، والذى يتكون من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومحمود الونش ومحمد عبد المنعم وأحمد فتوح وعمر كمال فى خط الدفاع، ومحمد الننى وعمرو السولية وحمدى فتحى فى الوسط، وعمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفى محمد فى الهجوم.
قائمة المنتخب شهدت انضمام محمد مجدى أفشة وعمر جابر ونبيل دونجا ومروان حمدى، وجاءت قائمة المنتخب التى ستواجه السنغال على النحو التالى:
حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي
خط الدفاع: عمر كمال، ياسر إبراهيم، عمر جابر، محمد عبد المنعم، الونش، محمود علاء، أيمن أشرف، فتوح
خط الوسط: حمدي فتحي، دونجا، إمام عاشور، عمرو السولية، محمد النني، أفشة
خط الهجوم: محمد صلاح، أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد، مروان حمدي، عمر مرموش، تريزيجيه.